Doğu Akdeniz: Kathimerini gazetesinden 'Yunan gemisiyle sürtüşen Kemal Reis fırkateyninde çatlak...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Doğu Akdeniz: Kathimerini gazetesinden 'Yunan gemisiyle sürtüşen Kemal Reis fırkateyninde çatlak...

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, 12 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin sürtüşmeleriyle ilgili fotoğraflı haberinde, Kemal Reis fırkateyninin sağ alt kısmında çatlak oluştuğunu öne sürdü.

Doğu Akdeniz: Kathimerini gazetesinden 'Yunan gemisiyle sürtüşen Kemal Reis fırkateyninde çatlak...
19.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:15

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, 12 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin sürtüşmeleriyle ilgili fotoğraflı haberinde Kemal Reis fırkateyninin sağ alt kısmında çatlak oluştuğunu öne sürdü.

Gazetenin iddiasına göre "S" tipi Yunan firkateyni Limnos, Oruç Reis araştırma gemisinin ve yöresindeki Türk savaş gemilerinin paralelinde seyir halinde iken, MEKO tipi Türk fırkateyni Kemal Reis'in konvoydan ayrılarak önünü kesmeye çalışırken hatalı bir manevra yaptı.





Haberde, "Türk kaptanın bu hatalı manevrasına rağmen Yunan kaptanın yoluna tam hız devam ettiğini ve nitekim Kemal Reis'in sağ alt kısmına bindirmesine ve Türk savaş gemisinin yan metal levhasında üç metreye bir metrelik bir çatlak meydana gelmesine yol açtığı" belirtiliyor.

Gazeteye konuşan Yunan Deniz Kuvvetleri uzmanlarına göre, "Limnos gemisinin burun kısmı az kalsın Kemal Reis'in alt kısmındaki pompa istasyonuna girecekti. Bu büyük olasılıkta Türk fırkateyninde büyük hasara yol açabilirdi."

Aynı haberde bu "tehlikeli sürtüşmeden sonra Limnos fırkateyninin Fransa ile sürdürülen ortak tatbikata katıldığı; hiçbir limana sevk edilmediği" öne sürüldü.

Yunanistan'da haber kanalları da gazetenin haberine yer verdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos'un, olaydan birkaç gün sonra Limnos fırkateyninin kaptanını telefonda arayarak "Delikanlıymışsın; tebrik ederim" dediği ve kaptanın da bakana "Ben sadece görevimi yaptım" dediği bildiriliyor.

Diplomasi trafiği devam ediyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Çarşamba günü Belarus'taki gelişmeleri görüşmek için Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında telekonferans yoluyla düzenlenen zirve toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "provokatif" olarak nitelediği faaliyetlerini de gündeme getirerek olası bir kazadan duyduğu endişelerini dile getirdiği açıklandı.

Öte yandan Yunanistan'ın Mısır ile arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı, Mısır Parlamentosu'nun alt komitesinin onaylamasından sonra, anlaşmanın Pazartesi günü açılacak olan Yunanistan Parlamentosu'nun onayına sunulup sunulmayacağı tartışılıyor.

Oruç Reis araştırma gemisinin bölgede ilan edilen NAVTEX içindeki araştırmalarına 23 Ağustos'ta son vereceği ve Almanya'nın da aracılığıyla bir Türk-Yunan diyalogunun başlatılması için gerekli ortamın yaratılmasına karar verilmişken, Yunanistan'ın Mısır anlaşmasını parlamentoya taşıması olasılığının "yeni sancılara yol açabileceğinden" söz ediliyor.





Aynı anda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 27-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısının gündemine "Türkiye'ye bölgedeki faaliyetlerini sürdürmesi olasılığında bir dizi sert yaptırımlar listesini açıklamayı" ekleyeceği iddia ediliyor.

Yunan hükümet kaynakları ise 24 Ağustos ile AB liderler zirvesinin düzenleneceği 26 Eylül tarihi arasındaki zamanın Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği için büyük önem taşıyacağına dikkat çekiyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi Güncel
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı 3. Sayfa
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastaları için Bakan Selçuk güzel haberi verdi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastaları için Bakan Selçuk güzel haberi verdi
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı
27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hacı Bektaş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Burak Özçivit Tamer Karadağlı
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Silah Karar Antalya
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz: Kathimerini gazetesinden 'Yunan gemisiyle sürtüşen Kemal Reis fırkateyninde çatlak... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 17:15:34. #1.14#
title