Doğu Akdeniz'in yunusları Hatay sahilinde renkli görüntüler oluşturdu
Hatay'ın Payas ilçesi sahil açıklarında yunuslar kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
06.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:37
Hatay'ın Payas ilçesi sahil açıklarında yunuslar kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Payas kıyılarında görülen yunuslar, kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.
Akdeniz'de hızla dalıp çıkan yunusları vatandaşlar ilgiyle izledi.
Yunusların sudaki dansları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Yaklaşık yarım saat güzel görüntüler sunan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA