Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
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Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı

Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeye girmeye çalışan Yunan fırkateyni, Kemal Reis'in atağa geçmesiyle yara alarak bölgeden uzaklaştı.

14.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:19

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oruç Reis'in çalışma yaptığı bölgeye Yunan fırkateyni girmeye çalıştı. Oruç Reis'i koruyan gemilerimizden biri olan Kemal Reis, Yunan fırkateyni Limnos'u bölgeden çıkarmak için harekete geçti.

HASAR ALDI, HIZLA UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

Türk ve Yunan gemileri arasında kafa kafaya geldi. İki gemi arasında sürtüşme yaşandı ve Yunan gemisi hasar aldı. Yunan fırkateyni, aldığı hasarın ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı

FOTOĞRAFI DA VAR

Yunan fırkateyni Limnos'un burun kısmından yara aldığı, çekilen fotoğraflarda açık bir şekilde görüldü.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Oruç Reis böyle korunuyor

ERDOĞAN DA "İLK CEVABI ALDILAR" DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı; "PKK'sından DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütlerini en azgın şekilde üzerimize saldılar. Bunlar da yetmeyince 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla, bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ve kendilerine 'Bak bizim Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz.' dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Her saldırının görünmeyen hançeri olan ekonomiyi, kur, faiz, enflasyon üçgeninde daha güçlü bir şekilde devreye soktular. Bu konuda da gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik."

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı

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