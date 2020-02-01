Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
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Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

01.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:34
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

'de faaliyet gösteren sondaj gemisi, 'in ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.

Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

Kaynak: AA
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