Doğru gelecek için doğru tercih zamanı

Altınpark Fuar Merkezi'nde "Doğru Tercih Doğru Gelecek" fuarı başladı

ANKARA - Ankara ANFA Park Altınpark Fuar Merkezi'nde YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte "Doğru Tercih Doğru Gelecek" adlı üniversite tercih fuarı tanıtım etkinliği başladı. Türkiye genelinde birçok üniversitenin stant kurduğu fuara üniversite adayları ve ailelerinin ilgisi yoğun oldu.

ANFA Park Altınpark Fuar Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tercih döneminin başlamasının ardından Türkiye genelinde birçok üniversitenin stant kurarak tanıtımını yaptığı "Doğru Tercih Doğru Gelecek" fuarı başladı. Fuara üniversite adaylarının yanı sıra ailelerin de ilgisi oldukça yoğundu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serap Daş, öğrencilerin öncelikle kendilerini tanıması

gerektiğini belirterek, "Öncelikle bize gelen öğrencilerimizi tanımaya çalışıyoruz. Öğrenciye öncelikle ne istediğini soruyoruz. Ne istediklerini öğrendikten sonra bu bölümü neden istediğini soruyoruz. Gerçekten öğrenci bu bölümü istiyor mu, yönlendirilmiş mi, yoksa herkes bir öneride bulunmuş öğrenci de onu seçmiş mi bunu değerlendiriyoruz. Çünkü bu hayatlarının önemli bir dönemeci, öğrenciler öncelikle bazı sorulara kendi içinde cevap vermesi gerekiyor; 'Ben kimim', 'Ne istiyorum', 'Nasıl bir hayat istiyorum', 'Benim yeteneklerim ve niteliklerim neler' bunları bilmeleri gerekiyor. Bununla beraber de doğru yönlendirilmeleri gerekiyor. Aslında buna yönlendirme demeyelim, çünkü çocuklar kendi kararlarını vermeliler" dedi.

"Anne baba okumayacak, öğrenci okuyacak"

Ufuk Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Ergenekon Savrun, ailelerin tercih sürecinde öğrencilere destek olmaları gerektiğini vurguladı. Savrun, "Öncelikle tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Uzun yıllar hem kendileri hem aileleri emek verdiler ve zorlu bir sınavı atlattılar. Kimisi istediği puanı aldı kimisi alamadı. Ancak benim naçizane tavsiyem, aldıkları puanın çok fazla üstünde olmamak şartıyla makul bir şekilde sıralamalarını yapsınlar. Tercih yapacak öğrencilerin en iyi kendilerini tanıdıklarını biliyorum o yüzden istedikleri bölümleri, geleceğe yönelik iş imkanının olduğu bölümleri yazmalarını tavsiye ediyorum. Aileler evlat sahibi, evlatlarının en iyi yere gelmelerini en tabii olarak onlar isteyecektir. Öğrenciler ailelerini tabii dinlesinler ama öğrenciler kendi içini, kabiliyetini kendileri biliyor yine son söz kendilerinde olsun. Çünkü anne baba okumayacak, öğrenci okuyacak" şeklinde konuştu.

"Burada fikirlerim değişti"

Tercih döneminde olan ve psikoloji bölümünü seçeceğini söyleyen Zilşan, "Buraya üniversiteleri ve bölümleri tanımaya geldim. Ankara önceliğim. Puanım istediğimden biraz daha düşük ama yine de istediğim bölümler tutuyor. Özel üniversiteleri de düşünmeye başladım bu süreçte. Ailem bana güveniyor, hiçbir baskı yapmıyorlar ve seçimlerimde arkamda duracaklarını söylüyorlar. Bölümler hakkında İngilizce eğitimin önemli olduğunu biliyordum ve bu konu hakkında bilgi aldım, Erasmus imkanlarını öğrendim. Buraya geldikten sonra önceliklerim değişti. Buraya gelmeden önce İngilizce eğitiminin önemli olduğunu düşünmüyordum, burada bu fikrim değişti" diye konuştu.

"Sağlık alanında okumak istiyorum"

Bu yıl üniversite sınavına ikinci defa girdiğini söyleyen Mustafa Kasım Potuk ise, "Üniversite sınavına bu sene ikinci kez girdim. Sayısal alanda 30 binlik bir sıralama elde ettim ve yerleşeceğimi düşünüyorum. Hepimiz burada bölümler ve fırsatlar hakkında, burs ve yurt imkanları hakkında bilgi almaya geldik. Ben sağlık alanlarında eğitim görmek istiyorum; tıp, diş, eczacılık gibi alanlarda ilerlemek istiyorum. Eğitimimi İngilizce eğitim verilen bir okulda sürdürmek istiyorum. Şu an şehir ayrımı yapmıyorum ama okuyacağım okul büyükşehir olursa memnun olurum. Çoğu aile gibi benim ailem de tıp okumam konusunda destek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA