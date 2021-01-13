Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? 16 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle! Doğduğun Ev Kaderindir son fragman

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir. Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölümü ekrana geldi. Dizinin sevenleri 27. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte detaylar haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesinden ve Barış'tan gördüğü destekle iyileşmeye çalışan Zeynep kalbinde de farklı kıpırtılar hissetmeye başlar ama bunları kabullenmeye henüz hazır değildir.

Bebeğinin gelişiyle cezaevinde geçirdiği zaman Mehdi'ye çok ağır gelir. Bir yandan da aklı hala Zeynep'tedir. Ona içindekileri anlatmanın bir yolunu bulmak ister. Cemile ise Mehdi'nin karşısına bambaşka bir teklifle çıkacaktır.

Savaş Zeynep hem de ailesiyle yakınlaşır ve bu sıcak ortamı çok sever. Barış'ın aklından ve kalbinden geçenleri okumakta zorlandığı için de Zeynep'i korumak adına Barış'a tavır almaya başlar. Barış da karmakarışık bir durumdadır ve Zeynep'e karşı nasıl davranacağını bilemez.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir

Zeynep

İbrahim Çelikkol

MehdiZuhal Gencer

Sakine

Senan Kara Nermin

Nail Kırmızıgül

Ekrem

Engin Hepileri

Faruk

Elif Sönmez

Cemile

Hülya Duyar Sultan

Mehmet Korhan Fırat Celal

Fatih Koyunoğlu Nuh

Nurşim Demir Zeliha

Zeynep Kumral Müjgan

Naz Göktan Emine

Kazım Sinan Demirer Bayram

Kayra Zabcı Yasemin

Helin Kandemir Kibrit/ Dilara

Emir Talha Ali

Ali Oğuz Şenol Tolga

Binnur Kaya Zeynep'in terapist

Engin Öztürk Barış

Teoman Kumbaracıbaşı Burhan

Alp Akar Remzi