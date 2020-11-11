Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

Kendi hayran kitlesini yaratmış olan Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğruduğun ev kaderindir dizisi ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi ve Zeynep boşanmak için mahkemeye çıktılar. Zeynep'in boşanma sürecinde patronu ile bir araya gelmesi Mehdi'nin dikkatinden kaçmadı. Mehdi ve Zeynep'in ilişkisi farklı bir yön evrildi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evlenme teklifi ettiği yerde Zeynep'i eski eşim şeklinde tanıştıran Mahir, Zeynep'in kalbini fena kıracak. Diziye yeni bir soluk katan Engin Öztürk ise gayet başarılı bir rolde karşımıza çıkıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm 19. bölüm fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep'in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk'tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi'ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.