Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi 'İbrahim Çelikkol' diziden mi ayrılacak? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü?

TV8 'in en beğenilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir'de bugün Mehdi vuruluyor. Mehdi'nin vurulmasının ardından İbrahim Çelikkol diziden mi ayrılacak araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Çelikkol diziden mi çıkıyor? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden vuruldu? Ölecek mi? Detaylar haberimizde...

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm 2. fragmanında Mehdi'nin vurulduğu görülüyor. Dizi severler Mehdi ölecek mi? Mehdi neden vuruldu? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölüyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Diziden mi çıkacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm 2. fragmanında Mehdi'nin vurulduğu görülüyor. Mehdi yeni bölümde Zeynep'in önüne geçiyor ve onun vurulmasını engelliyor. Bunun ardından Mehdi öldü mü, diziden mi çıkacak merak edilmeye başlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi diziden ayrılacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum bugün yayınlanacak olan bölümden sonra kesinlik kazanacak.

GÜNCELLEME

Ancak TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan dizi, hayranlarının karşısına üzecek bir haberle çıktı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği öğrenildi. İddialı yapımda Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, hikaye gereği kısa süre içinde dizide büyük bir değişim yaşamıştı.