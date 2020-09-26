Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Hangi gün ekranlara gelecek? Oyuncuların isimleri
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Hangi gün ekranlara gelecek? Oyuncuların isimleri

26.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:40
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Hangi gün ekranlara gelecek? Oyuncuların isimleri

TV8 ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu için gün verildi. Dizinin yeni sezonu 30 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır. Peki dizi oyuncuları kimler olacak? Yeni oyuncular katılacak mı?

Dizi sezonunun açılmasıyla geçtiğimiz yıl sezon finali yapan diziler de yayına başladı. Buna göre Doğduğun Ev Kaderindir dizisi önümüzdeki günlerde yeni sezon ilk gölümüyle ekranlara gelecek. Peki Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosu nedir? Dizinin ilk bölümü hangi gün saat kaçta yayınlanacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezon 1. bölümü 30 Eylül Çarşamba 2020 gününde ekranlara gelecek. Dizi akşam saat 8 gibi başlayacaktır. Dizinin 2. sezonu yani 13. bölümü 30 Eylül tarihinde ekranlara gelecektir.

YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin 13. bölüm fragmanıyani yeni sezon fragmanı yayınlandı. Youtube resmi kanalından izleyebilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir : Zeynep

İbrahim Çelikkol : Mehdi

Zuhal Gencer : Sakine

Senan Kara : Nermin

Nail Kırmızıgül : Ekrem

Engin Hepileri : Faruk

Elif Sönmez : Cemile

Hülya Duyar : Sultan

Mehmet Korhan Fırat : Celal

Fatih Koyunoğlu : Nuh

Nurşim Demir : Zeliha

Zeynep Kumral : Müjgan

Naz Göktan : Emine

Kazım Sinan Demirer : Bayram

Kayra Zabcı : Yasemin

Helin Kandemir : Kibrit

Emir Talha : Ali

Ali Oğuz Şenol : Tolga

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