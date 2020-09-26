Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak? Hangi gün ekranlara gelecek? Oyuncuların isimleri

TV8 ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu için gün verildi. Dizinin yeni sezonu 30 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır. Peki dizi oyuncuları kimler olacak? Yeni oyuncular katılacak mı?