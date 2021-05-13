Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam yayınlanan 43. bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından final bölümüne ait fotoğrafları paylaşarak duygusal bir veda notu yayınladı.

Başrollerinde Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Zuhal Gencer Erkaya, Naz Göktan, Hülya Duyar ve Hakan Salınmış'ın rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam final bölümüyle ekran macerasını noktaladı. İlk bölümden bu yana dizide rol alan Demet Özdemir de Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"BANA IŞIK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Instagram hesabından dizinin final bölümünde çekilen fotoğrafları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, şunları yazdı: "Aşırı aşırı sevgi, dostluk, anlayış içerir. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım. Canım ustalarım, gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye en iyi iş çıksın diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz. Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak, benim için müthiş bir yolculuktu."

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti

"KENDİ İÇ DÜNYAMA YOLCULUK ETTİRDİNİZ"

"Eylem Canpolat, ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık. Textpistols (Selcan Özgür) yolun yarasında ailemize katıldığın için bu sorumluluğu aldığın ve bizi o muhteşem finale götürdüğün için çok teşekkür ederim. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu o güzel defterini bize açtığı için her zaman eli üzerimizde olduğu için, kendi iç dünyama da yolculuk ettirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az."

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti

HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

"Sevgili yapımcım Ogm Pictures, her imkanı sunduğunuz için bu yolculukta bana güvendiğiniz için çok sağ olun yolunuz hep açık olsun. TV8 ailesinde olmak benim için çok güzel çok eğlenceliydi bana kendimi ev sahibi gibi hissettirdiniz sevgili Acun Ilıcalı, Aslı Çini, siz değerli seyircilerimiz sizi kızdırmış olsak da ara sıra hep kendinizi, kalbinizi ortaya koyarak yolculuğumuza ortak oldunuz beraber bir proje bir hayat bitirdik. Evet şimdi yeni hikayelere yeni deneyimlere herkese sağlıklı, mutluluk dolu maceralar diliyorum. Sizi çok seviyorum çok! Son kez bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir."

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün boyunca ücretsiz olacak
Acun Ilıcalı'dan Ramazan Bayramı sürprizi: Exxen 4 gün boyunca ücretsiz olacak
Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor
Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Aykut Erdoğdu
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 08:55:18. #1.14#

title