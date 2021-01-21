Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölüm fragmanı! Mehdi öldü mü?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 20 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 28. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Tv8 ekranlarında yayınlanan dizinin 28. bölümünde Mehdi'nin yaşam savaşı vermesi, Zeynep'i zorlu bir kararla karşı karşıya bırakır. Hastaneden taburcu olan Mehdi, hapishaneye döner. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölüm fragmanı! Mehdi öldü mü?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Cemile Mehdi'ye bunu yapanın babalarının katili Veysi olduğunu öğrendi. Kardeşinin öfkesinden korkan Cemile Mehdi'yi sakinleştirmeye çalıştı. Mehdi'nin yaşam savaşı vermesi, Zeynep'i zorlu bir kararla karşı karşıya bıraktı. Zeynep'in Mehdi'nin geleceği konusunda verdiği karar, Barış ve Zeynep'in ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Barış, sonrasında; Zeynep'in kararlarına saygı duyarak tepkili tavrına son verdi. Barış ve Zeynep arasında iletişim gitgide sıcaklaşmaktadır. Barış'ın dayısı Ali Rıza, Sultan ve Emine'yi, evde işe başlamaları için ikna etti, bu durum Barış ve Zeynep arasında yeni bir köprü kurdu. Hastaneden taburcu olan Mehdi, hapishaneye döndü. Burada babasının eski bir arkadaşıyla karşılaşır: Cengiz. Yeni bir yol arkadaşlığı başlamıştır. Bütün ailesi büyük bir mutlulukla Mehdi'nin özgür kalacağı günü beklese de Mehdi için düşmanı Veysi'nin kurduğu tuzaklar henüz bitmemişti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 28. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi'nin yaşam savaşı vermesi, Zeynep'i zorlu bir kararla karşı karşıya bırakır. Zeynep'in Mehdi'nin geleceği konusunda verdiği karar, Barış ve Zeynep'in ailesi tarafından tepkiyle karşılanır.

Barış, sonrasında; Zeynep'in kararlarına saygı duyarak tepkili tavrına son verir. Barış ve Zeynep arasında iletişim gitgide sıcaklaşmaktadır.

Barış'ın dayısı Ali Rıza, Sultan ve Emine'yi, evde işe başlamaları için ikna eder; bu durum Barış ve Zeynep arasında yeni bir köprü kurar. Ali Rıza ve Sultansa aynı evin içinde yeni, didişmeli ama birbirini koruyan bir diyalog içindedir.

Hastaneden taburcu olan Mehdi, hapishaneye döner. Burada babasının eski bir arkadaşıyla karşılaşır: Cengiz. Yeni bir yol arkadaşlığı başlamıştır. Bütün ailesi büyük bir mutlulukla Mehdi'nin özgür kalacağı günü beklese de Mehdi için düşmanı Veysi'nin kurduğu tuzaklar henüz bitmemiştir…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul'da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir", insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep'in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi'nin hikayesi ele alınacak.