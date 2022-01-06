Doğayla tarihin buluştuğu Termessos'u 25 bin kişi ziyaret etti

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Antalya'daki Termessos Antik Kenti, tarihi ve büyüleyen doğasıyla turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu, yaban hayatı ve endemik bitkileriyle büyülüyor.

Güçlü savunmasıyla " Büyük İskender'in ele geçiremediği şehir" olarak tarihe adını yazdıran Termessos, dev sütunları, kaya mezarları, kartal yuvasını andıran konumu ve doğayla iç içe oluşu gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan, Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında yer alan Termessos'u yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Bazıları bisikletiyle bazıları ise aracıyla bölgeye ulaşan ziyaretçiler, yürüyerek ulaştıkları sarp kayalıklar üzerindeki tiyatrodan Antalya'yı seyretme fırsatı yakalıyor.

Doğanın içinde tarihi yapıları incelerken yürüyüş imkanı da bulan misafirler, banklarda mola vererek, kış olmasına rağmen yeşilin ve sarının tonlarından oluşan renk cümbüşünü izliyor.

Antik kenti 25 bin 658 kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Termessos Antik Kenti'ni yazın orman yangınları sürecinde yaklaşık iki ay kapalı olmasına rağmen 25 bin 658 kişi ziyaret etti.

Azerbaycan'dan gelen tatilcilerden Elnare Rustomava, AA muhabirine, antik kenti görme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bölgenin doğasına hayran kaldığını anlatan Rustomava, "Termessos'un internette fotoğraflarını görünce gelmek istedik. Çok beğendik, harika bir yer." dedi.

Namik Mammadov da ilk kez geldiği antik kentte güzel zaman geçirdiklerini belirterek, manzarasın ve tarihi yapıların çok güzel olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ertan Yıldız ise Termessos'taki tüm yapıların milattan öncesine ait olduğunu söyledi.

Yapılaşmanın Helenistik dönemle başladığını vurgulayan Yıldız, "Burayı farklı kılan, tarihte Büyük İskender'in gelip alamadığı kentlerden biri olması. Kuşatmasına rağmen burayı alamıyor. Termessos oldukça büyük, Pisidya ve Likya'nın önemli kentlerinden biri." diye konuştu.

Burada dönemin önemli kahramanlarının mezarlarının bulunduğuna aktaran Yıldız, definecilerin yaptığı kazılar sonucu Alketas mezarında çökmeler olduğunu ifade etti.

Yıldız, kültürel mirasın önemine işaret ederek, "Burası insanlığın hafızasıdır. O nedenle insanlığın hafızasına, anılarına sahip çıkmak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Yeniden restore ederek daha görünür hale getirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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