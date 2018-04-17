Doğaseverlerin Turizm Haftası Kampı

Samsun Bafra Bisikletliler Derneği Temsilciliği Turizm Haftası dolayısıyla doğa kampı düzenledi.

Bafra'ya bağlı 65 km uzaklıktaki Başaran Mahallesi Tependeliği mevkisini kamp alanı olarak seçen doğaseverler yaptıkları çeşitli ativitelerle gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık 75 kişiden oluşan grup doğa ile iç içe bir gece konaklamalı kampta ilk önce kamp alanını temizleyerek çadırlarını kurdular. Odun toplamak ve ateş yerini hazırlayan doğacılar daha sonra kaynaşmak amaçlı oyun sergilediler. Bulundukları bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerinin zenginliği dolayısıyla çevreyi tanıma fırsatı buldular. Geçmişte üç kavmin yaşamış olduğu rivayet edilen bölgede Tependeliği ve Hayat Mağarası denilen kültürel değerler bulunmakta. Başaran Mahallesi'nde yaşayan yerel kişilerden bu bölgenin geçmişi hakkında bilgilendiler. Kamp liderleri Volkan Karaman, Tevfik Soruklu, Tayfun Sağlam ve Fatih Oğuz etkinliğe katılan gençlere eşlik ederek doğa ile baş başa olmanın ve doğa da yapılması gereken hareketleri gösterdiler. Kamp alanında Tependeliği ismi verilen bölgenin zirvesine çıkarak Türk bayrağı astılar.

Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Her ay Bafra'nın çeşitli bölgelerinde doğa kampı düzenliyoruz. 15-22 nisan 2018 Turizm Haftası dolayısıyla Başaran Köyü Tependeliği mevkisini seçtik. Birçok Bafralı buraları bilmemekte. 65 km uzaklıkta olan bu bölgemiz çok eski yerleşim yeri. Amacımız tarihi ve kültürel değerlerimizi göz önüne sererek farkındalığı artırmak. Bölgemizde çok değerli bilinen ve hala ortaya çıkmayan kültürel varlıklar var. Bu doğa kampımızda bizlere lojistik destek veren Bafra Belediyesi ne ve güvenliğimizi sağlayan Kolay Jandarma Komutanlığına teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN