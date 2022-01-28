Doğaseverlerin snowboard heyecanı

TOKAT (İHA) - Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı.

Tokat kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Gıj Gııj dağı kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplandı. Adrenalin tutkunu Talip Furkan Gökçe dağ yolunda snowboard yaptı. Heyecan dolu anlar yaşayan doğaseverlerin o anları kameralara yansıdı. Gökçe, dağ yolunda snowboard yaparak farklı bir heyecan ve deneyim yaşadığını kaydetti. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - Yerel