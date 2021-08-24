Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı

Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından yaptırılan Aile Destek Merkezinin açılış töreninde konuşan Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Köroğlu, yetim çocukların merkezden ücretsiz kreş hizmeti alacağını aktararak, kadınların kullanması için de spor aletlerinin bulunduğunu ifade etti.

Burada gerçekleştirilecek meslek edindirme kurslarıyla kadınların üretime katkı sağlayacağını aktararak, "Kadınlarımızın katma değer ürünler üretip satmasında Doğanşehir'de ileri bir boyuta götürmesidir ve meslek edinmelerini sağlayacaktır. Bunu da ben uzaktan izleyerek mutlu olacağını umuyorum. Bu desteğin Doğanşehir'imize Malatya'mıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise toplumun şekillenmesinde kadının rolünün önemli olduğuna vurgu yaparak, açılışı yapılan Aile Destek Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut da yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı
Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı
Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı
Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

İş yerinde fare paniği! Mağaza çalışanı korkudan sırtüstü yere atladı
İş yerinde fare paniği! Mağaza çalışanı korkudan sırtüstü yere atladı
Fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! Anbean kamerada
Fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! Anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 19:36:32. #1.14#

title