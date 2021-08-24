Doğanşehir'de Aile Destek Merkezi açıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından yaptırılan Aile Destek Merkezinin açılış töreninde konuşan Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Köroğlu, yetim çocukların merkezden ücretsiz kreş hizmeti alacağını aktararak, kadınların kullanması için de spor aletlerinin bulunduğunu ifade etti.

Burada gerçekleştirilecek meslek edindirme kurslarıyla kadınların üretime katkı sağlayacağını aktararak, "Kadınlarımızın katma değer ürünler üretip satmasında Doğanşehir'de ileri bir boyuta götürmesidir ve meslek edinmelerini sağlayacaktır. Bunu da ben uzaktan izleyerek mutlu olacağını umuyorum. Bu desteğin Doğanşehir'imize Malatya'mıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise toplumun şekillenmesinde kadının rolünün önemli olduğuna vurgu yaparak, açılışı yapılan Aile Destek Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut da yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın