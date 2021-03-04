Doğankent'te iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yapıldı

Doğankent'te iş yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetlendi.

Doğankent'te iş yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü? ekiplerince bakkal, market, büfe, manav, fırın, kasap ve pastanelerde gıda denetimleri yapıldı. Denetimlerde maske, mesafe, dezenfekte ve hijyen kontrolleri yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Babayiğit, denetimlerde iş yeri sahiplerinden tedbirlere mutlaka uymalarını istedi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Güvendi