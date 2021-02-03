Doğankent ilçesindeki 4 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi
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Doğankent ilçesindeki 4 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi

03.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:36
Doğankent ilçesindeki 4 okula

Giresun'un Doğankent ilçesindeki 4 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Giresun'un Doğankent ilçesindeki 4 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Doğankent Kaymakamlığında düzenlenen törende, Kaymakam Tuncay Karataş belgelerini hak sahibi okul yöneticilerine takdim etti.

Karataş, burada yaptığı konuşmada, idarecileri tebrik ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün okullarımızın bu belgeyi almaya hak kazanmalarını istiyorum. Okullarımızda bugün olduğu gibi belgeyle de karşılığını bulan bu çalışmaları başlangıç olarak görüyoruz. Bundan sonra hepimize düşen bu çıtayı asla aşağı düşürmemektir ve belge alan okullarımızın sayısını giderek artıracağız."

Törene, Doğankent Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin ile belge almaya hak kazanan okulların yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Güvendi

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