Doğan Taşdelen kimdir? Doğan Taşdelen nereli, neden öldü? Çankaya Belediyesi eski Başkanı Doğan Taşdelen hayatı araştırılıyor. Taşdelen, 1988 - 1999 yılları arasında belediye başkanı olarak görev almıştır. Doğan Taşdelen kaç yaşında vefat etti?

Mevcut Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen, 11 Temmuz tarihinde yaşamını yitirdi. Bülent ecevit'in başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Müşaviri olarak bulunan Doğan Taşdelen kimdir? DOĞAN TAŞDELEN KİMDİR? Taşdelen, 1988-1999 yılları arasında görev yapmnış eski Çankaya belediye başkanıdır. Şimdiki CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babasıdır. DSP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yaptı, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde ise Başbakanlık Müşavirliği görevini yerine getirdi. Siyasetle ilgilenen oğlu Alper Taşdelen'in yanı sıra yeğeni CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dur. Doğan Taşdelen, Bodrum'da tatilde olduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti.