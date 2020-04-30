Doğan Duru, hayranlarını 'Dut' adlı şarkısının klibinde oynattı
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Doğan Duru, hayranlarını 'Dut' adlı şarkısının klibinde oynattı

Doğan Duru, hayranlarını 'Dut' adlı şarkısının klibinde oynattı
30.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:44

Doğan Duru'nun ilk solo albümü olma özelliğini taşıyan, Pasaj & Garaj Müzik etiketli 'Epoch'ta yer alan 'Dut' şarkısının, video klibi için 8 Nisan'da sevenlerine ve takipçilerine birlikte çekme çağrısında bulunmuştu. Doğan Duru'ya 5 gün gibi kısa bir sürede, Dut parçası eşliğinde salgın sebebiyle evde kalanların çektiği, toplam süresi 12 saati aşan 951 video geldi ve bu videoların kurgusu Kerem Aykıl tarafından hazırlandı

Yönetmenliğini Eyde Kalanlar ve Kerem Aykıl'ın yaptığı Dut'un video klibinde Gonca Vuslateri, Özgür Mumcu gibi tanıdık isimlerde rol aldı. Görsel zenginliği ile dikkat çeken Dut şarkısının video klibi 30 Nisan Perşembe günü yayına girdi.

11 ŞARKI BULUNUYOR

Epoch'ta, müzik dünyasının sıra dışı gruplarından Redd'in solisti, şarkı yazarı ve bestecisi Doğan Duru'nun tamamı kendisine ait 11 şarkı bulunuyor.

DÜZENLEMESİ DE KENDİSİNE AİT

Prodüktörlüğünü Duru'nun yaptığı albümün Hayyam stüdyolarında gerçekleşen kayıtlarında, dört parçanın davullarında Berke Özgümüş imzası var. Diğer tüm enstrümanların yanı sıra "Epoch"un tüm parçalarının düzenlemesi ve mix'i de Duru'ya ait.

KAPAK RESMİ MEHMET GÜRELİ'NİN İMZASINI TAŞIYOR

Elektronik ve akustik sound'ların iç içe olduğu, çok melodili ve çok katmanlı şarkıların dinleyicilerin eskiye ait hislerini tetikleyeceği "Epoch", bir 'yarın' olduğunu da asla unutturmayacak temalarla süslü. "Epoch"un kapak resmi Mehmet Güreli'nin imzasını taşıyor..

Kaynak: Snob Magazin

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