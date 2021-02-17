Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede vefat etmiştir. Sevenlerini yasa boğan yazarın vefatı merak edilmektedir. 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Doğan Cüceloğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede vefat etmiştir. Sevenlerini yasa boğan yazarın vefatı merak edilmektedir. 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Doğan Cüceloğlu hayatı ve biyografisi nedir?

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu (d. 9 Şubat 1938; Silifke, Mersin - ö. 16 Şubat 2021, İstanbul), Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanıdır. 40'tan fazla bilimsel makalesi yayımlanmış, çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunmuştur. Çok sayıda kişisel gelişim kitabı ile Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını incelemiştir.

DOĞAN CÜCELOĞLU HAYATI NEDİR?

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 9 Şubat 1938 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokulu Silifke'de; liseyi Ankara ve Kırklareli'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesinde Bilişsel Psikoloji alanında doktora yaptı.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde çalıştı, Fulbright bursu ile Kaliforniya Eyalet Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı. Daha sonra bu üniversitede 1980-1996 yılları arasında çalıştı. 1996'dan sonra Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. 1990'dan itibaren kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazdı.

16 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 83 yaşında hayatını kaybetti.

KİTAPLARI

Derviş'in Aklı: Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler (2016)

Öğretmen Olmak

İnsan İnsana

İnsan ve Davranışı

İçimizdeki Çocuk

İyi Düşün Doğru Karar Ver (1998)

Yetişkin Çocuklar

İçimizdeki Biz

Savaşçı (1999)

'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

Korku Kültürü: Niçin 'Mış Gibi' Yaşıyoruz? (2017)

Başarıya Götüren Aile

Bir Kadın Bir Ses

Korku Kültürü

İletişim Donanımları

Onlar Benim Kahramanım

İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog (2013)

İnsan İnsana Sohbetler (2011)

Öğretmenim Bir Bakar Mısın?: Öğretmen'in Gücü Üzerine (2018)

Gerçek Özgürlük

Var mısın?

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. 83 yaşındaki psikolog ve yazar Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo olmuştu.İlk belirlemelere göre, Cüceloğlu evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi. Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenildi. Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu. Evde yapılan incelemeler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi.