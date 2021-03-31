Doğan Çelik kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında, mesleği nedir?
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Doğan Çelik kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında, mesleği nedir?

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Doğan Çelik kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında, mesleği nedir?

Doğan Çelik kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ünlülerin modacısı olan ve pek çok fenomenle birlikte çalışan Gülnur Güneş'in eşi olan Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında, nereli? Yiğit Doğan Çelik mesleği nedir?

Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. Moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katılmıştı. Doğan Çelik kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında, mesleği nedir?

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Gelinin şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaparken Ebru Gündeş ve Tarkan aynı sahnede buluştu, düet yaptı.

YİĞİT DOĞAN ÇELİK KİMDİR?

Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik iş insanıdır.

Doğan Çelik kimdir? Gülnur Güneş'in eşi Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında, mesleği nedir?

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Pek çok fenomenle iş birliği yapan Gülnur Güneş, Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi'ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı'nda ki şık butiğinde tasarımlarını moda severlerle buluşturuyor.

GÜLNUR GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

2012 yılında Star Gazetesine yaptığı bir röportajda 24 yaşında olduğunu söyleyen Gülnur Güneş şu anda 32 yaşındadır.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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