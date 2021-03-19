Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da bir apartmanın 8'inci dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iki katın duvarları yıkılırken, apartmandan alevler yükseldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaralıları apartmandan çıkardı. Yükselen alevler ekiplerin işini zorlaştırırken, molozların altından 1'i bebek olmak üzere 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Khimki şehrinde 9 katlı bir binanın 8. katında bulunan dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 8. ve 9. katlardaki dairelerin duvarları yıkıldı.

ALEVLER 2 KATI SARDI

Patlama sonrası binadan alevler yükselirken, yangın 2 katı da sardı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Bina sakinlerinin bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise kurtarma ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkabildi.

ÇEVREDEKİ BİNALARDA DA HASAR GÖRÜLDÜ

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar da büyük hasar görürken, Rus itfaiyesi alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Kurtarma ekipleri ise yangının bulunduğu katlara girerek molozların altında kalanları kurtarmaya çalıştı.

MOLOZLARIN ALTINDAN 1'İ BEBEK 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Dairelerde 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, sağlık durumlarının kritik olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yaralılar çıkarıldıktan sonra molozların altında 1'i bebek olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

PATLAMA EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiği, ancak patlamadan sonra yangının büyümesi ile moloz altında kalan kişilerin kurtarılmasının güçleştiği belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.