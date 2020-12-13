Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Pınarbaşı her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Pınarbaşı her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor

13.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:20
Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Pınarbaşı her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi her mevsim farklı doğası ile ziyaretçilerini kendine çekiyor.

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi her mevsim farklı doğası ile ziyaretçilerini kendine çekiyor.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi, her yıl daha çok sayıda turistin rotasında yer alıyor.

Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan ilçe, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları ve serinliği ile sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

"Horma Kanyonu şu anda doğa turizminin lokomotifi durumunda"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, ilçenin doğa turizminde ön plana çıktığını söyledi.

Yaşar, "Bu anlamda Horma Kanyonu şu anda bu işin lokomotifi durumunda. Valla Kanyonu derinlikte dünyanın ikinci büyük kanyonu. Şelalesi ve mağaralarıyla Pınarbaşı doğa turizmi anlamında marka şehir denebilecek duruma geldi." dedi.

Bölgenin her mevsim doğaseverlere alternatifler sunduğunu aktaran Yaşar, şöyle devam etti:

"Her mevsim kendine has güzellikleri barındırıyor. Baharın yeşiliyle, yazın kanyonların serinliği ve endemik bitki çeşitliliğiyle, sonbaharda yaprakların sararması ve kızarmasının oluşturduğu muhteşem görüntüsüyle, kışın beyaz örtüsüyle ayrı güzel. Her mevsim ayrı bir görüntü ile bizi büyülüyor. Kısacası 4 mevsimin yaşanabileceği, insanların gelip, görebileceği nadir yerlerden biri. Bu sene sadece ağustos ayında 80 bin kişinin ziyaret ettiği Pınarbaşı'na 4 mevsim herkesi bekliyoruz."

İlçelerinin, bu kadar güzelliği içinde barındıran nadir yerlerden biri olduğunun altını çizen Yaşar, "Özellikle doğa turizm anlamında öne çıkmış bir ilçe durumundayız. Sözde değil özde doğa turizminde marka olmuş durumdayız. Doğa turizminde baş şehir diyebiliriz. Bu kadar doğal güzelliği içinde barındıran başka bir ilçe yok." ifadesinde bulundu.

"Sonbaharda doğaseverlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden biri"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de Pınarbaşı'nın çok özel bir ilçe olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sonbaharda doğa fotoğrafçılarının, doğaseverlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden biri. Pınarbaşı ilçemiz kanyonları, şelaleleri ve yürüyüş yollarıyla her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Burası sonbaharı o kadar güzel yaşıyor ki. Sonbahar adeta o şelaleden damla damla akıyor, Karadeniz'e ulaşıyor. Sonbaharla ilgili görmek istediğiniz, içerisinde yaşamak istediğiniz bir an düşünüyorsanız mutlaka Pınarbaşı'na uğrayın. Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile harika bir tatil geçireceksiniz."

Keleş, aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen ilçede sonbahar renklerinin hakimiyetini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

İlgili Haberler

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor
Suuçtu, salgın sürecinde ön plana çıktı
Suuçtu, salgın sürecinde ön plana çıktı
Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor
Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Pınarbaşı her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:12:14. #1.15#
title