Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi
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Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi

07.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:12
Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi

Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildiDİYARBAKIR'da, dün ilk belirlemelere göre doğal gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren görme engelli avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş, toprağa verildi.

Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi

DİYARBAKIR'da, dün ilk belirlemelere göre doğal gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren görme engelli avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş, toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşamlarını yitiren Baran çifti ile Akbaş'ın kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cansız bedenleri Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından Baran çifti ve Akbaş'ın yakınları tarafından alınan cenazeleri, düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. 

Öte yandan Baran çifti ile Akbaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi
Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi
Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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