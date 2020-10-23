Doğaç Yıldız kimdir? Doğaç Yıldız kaç yaşında, nereli? Doğaç Yıldız dizileri
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Doğaç Yıldız kimdir? Doğaç Yıldız kaç yaşında, nereli? Doğaç Yıldız dizileri

23.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:54
Doğaç Yıldız kimdir? Doğaç Yıldız kaç yaşında, nereli? Doğaç Yıldız dizileri

Genç oyuncu Doğaç Yıldız'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Doğaç Yıldız evli mi, sevgilisi kim gibi soruları araştırıyor. Televizyon ekranlarında ve tiyatro sahnesinde sergilediği performansla adından söz ettiren usta isim Doğaç Yıldız biyografisi haberimizde.

Doğaç Yıldız kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü oyuncu, oyunculuğu ile dikkatleri çekiyor. Yıldız hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Doğaç Yıldız nereli? Doğaç Yıldız sevgilisi kim? İşte, Doğaç Yıldız'ın ailesine dair ayrıntılar...

DOĞAÇ YILDIZ KİMDİR?

Yıldız, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Genç oyuncu ekran oyunculuğuna 10 yaşındayken, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı 'Tatlı Hayat' ile başladı.

Doğaç Yıldız kimdir? Doğaç Yıldız kaç yaşında, nereli? Doğaç Yıldız dizileri

'İki Aile' dizisindeki Efe karakteriyle tanınan Yıldız, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Şehzade Kasım'a hayat verdi. Son olarak 'İyi Oyun'la sinemaseverlerin karşısına çıkan oyuncunun rol aldığı uluslararası film 'I Am You', dünya prömiyerini Roma Film Festivali'nde yaptı. Tiyatro sahnesindeki performansıyla da beğeni toplayan genç oyuncu, 'Woyzeck' adlı oyunundaki performansıyla 2015-2016 Ekin Yazın Dostları Ödülleri'nde 'En İyi Genç Yetenek' ödülüne layık görüldü. Doğaç Yıldız, 'Yasak Elma'da ise Yiğit karakterine hayat vermektedir.

Doğaç Yıldız kimdir? Doğaç Yıldız kaç yaşında, nereli? Doğaç Yıldız dizileri

DİZİLERİ

Yasak Elma/ Yiğit/ 2019

Yuvamdaki Düşman/ Metin/ 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem/ Şehzade Kasım/ 2015

Kertenkele/ Cüneyt/ 2014

Eyvah Halam/ Tibet/ 2008

Gece Gündüz/ Şener/ 2008

İki Aile/ Efe/ 2006

Tatlı Hayat/ Semih/ 2001

FİLMLERİ

İyi Oyun/ Can/ 2018

I Am You/ Bijan/ 2018

Kar/ Bekir/ 2018

Beck's Letz Sommer/ 2015

Pek Yakında/ Garson/ 2014

Aşk-ı Suzan/ Yasef/ 2014

Babamı Hırsızlar Çaldı/ Serkan/ 1998

Doğaç Yıldız kimdir? Doğaç Yıldız kaç yaşında, nereli? Doğaç Yıldız dizileri

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