Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
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Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu

Bursa'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız, bir süre sonra yönlerini kaybederek kayboldu. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kaybolan 3 gencin telefon sinyalinden konumuna ulaştı.

06.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:49

Bursa'da doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan ve yamaçtan aşağıya inemeyen 3 genç kızı AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kardelen Y., Ebru Y. ve Hazal K., isimli 3 genç kız yürüyüş yapmak için Atatürk Kent Ormanı'na gitti. Kent Ormanı'nda bir süre zaman geçirdikten sonra evlerine giderken doğa yürüyüşü yapmaya karar veren 3 genç, ormanlık alanda yürümeye başladı.

POLİSİ ARADILAR

Yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşün ardından yönlerini kaybederek hakim bir tepede mahsur kalan 3 genç kız, polisi arayarak yönlerini kaybettiklerini ve ormanda mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kaybolan 3 gencin telefon sinyalinden konumuna ulaştı.

Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu

3 GENÇ İP İSTASYONLA KURTARILDI

Kaybolan gençlerin konumunu belirledikten sonra harekete geçen ekipler Atatürk Kent Ormanı'nın Odunluk Mahallesine bakan sırtlarına doğru yürüyüşe geçti. Bir süre sonra kaybolan gençlere ulaşan ekipler, hakim tepede mahsur kalan gençlere ulaşmak için ip istasyon kurdu. Halat ile gençlere ulaşıldıktan sonra mahsur kalan 3 genç kız tek tek aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Bir süre yürüdükten sonra Odunluk Mahallesine indirilen gençler polis ekipleriyle birlikte en yakın metro istasyonuna götürülmek üzere harekete geçti. Doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan ve daha sonra kurtarılan gençler AFAD ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu

Kaynak: İHA

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