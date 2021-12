Doğa Parkı'nın Yeni Sakinleri: "Berdan" ve "Kleopatra"

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ve her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan hayvan sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan ve en çok ilgi gören türler arasında yer alan aslanların sayısı, iki yeni genç dişi aslanın gelmesiyle arttı. Daha önce bir erkek ve iki dişi aslan bulunan Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri ayrı bir bölüme konuldu.

Doğa Parkı'nın iki yeni gözdesi

Kayseri'de bulunan hayvanat bahçesinden getirilen iki dişi aslana, Tarsus'a özgü olan "Berdan" ve "Kleopatra" isimleri verildi. Personel ve veterinerler tarafından özenle bakılan iki aslanın sağlık durumlarının ise iyi olduğu gözlendi.

Tarsus Doğa Parkı veteriner teknikerlerinden Yılmaz Ölmez, Tarsus Doğa Parkı'ndaki iyi yeni cana da özenle bakacaklarını belirterek, "İki tane aslan bünyemize kazandırdık. Kayseri'den geldiler. 1, 5-2 yaşları arasındalar. Ziyaretçilerimizin en çok merak ettiği ve en çok sorduğu türlerden. Birinin adını Berdan, birinin adını Kleopatra koyduk; Tarsusumuza özgü olduğu için. Sağlık durumları şu anda çok iyi. Bir tanesi biraz zayıf kalmış, ekstra takviyelerle gelişimini pozitif yönde etkilemeye çalışıyoruz" dedi.

