Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
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Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor Konya'nın Hadim ilçesinde derin vadisi, bitki örtüsü ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunan Yerköprü Şelalesi korona virüs salgını sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

06.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:35

Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesinde derin vadisi, bitki örtüsü ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunan Yerköprü Şelalesi korona virüs salgını sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki tüm piknik ve tabiat alanları ziyarete kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Hazirandan itibaren yeni normalleşme sürecinde bu alanların açılacağını duyurmasının ardından şelale ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Konya il merkezine 100 km ve Hadim ilçe merkezine ise 30 km uzaklıkta olan şelale ziyaretçilerine yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu sergiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şelale çevresine yapılan tesis ve piknik alanları da vatandaşların bölgede güzel vakit geçirebilmesine imkan sağlıyor.

Konya'da ikamet eden Mehmet Ali Gündoğdu, hafta sonunu memleketinde geçirmek için köyüne giderken şelaleye de uğradığını belirterek, "Konya'da ikamet ediyorum ancak korona virüs sebebiyle hafta sonlarını köyümde geçiriyorum. Bağımız bahçemiz var. Onlarla uğraşıyorum. Stres atmak için de şelaleye geliyorum. Güzel bir mekan" dedi.

Şelaleyi ziyarete gelen Ali İhsan Ateş de doğayı özlediğini dile getirerek, "Dünya genelindeki virüs salgınından dolayı uzun süredir sosyal hayatımız sıfıra inmişti. Ben de suyun sesi ve doğanın güzelliği nedeniyle buraya gelmeyi tercih ettim. Gerçekten mükemmel bir yer, akarsuyu, doğanın güzelliklerini ve şelaleyi yerinde görmeyi herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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