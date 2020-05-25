Doğa harikası 'Ulubey Kanyonu' ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor
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Doğa harikası 'Ulubey Kanyonu' ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor

Doğa harikası 'Ulubey Kanyonu' ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor Uşak'taki turizm merkezinde 'korona virüs' sessizliği Uşak'ta her yıl yüz binlerce kişinin geldiği ancak korona virüs tedbirleri kapsamında kapılarını doğaseverlere kapatan Ulubey Kanyonu, ziyaretçilerini...

25.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:40

Doğa harikası 'Ulubey Kanyonu' ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor

Uşak'taki turizm merkezinde 'korona virüs' sessizliği

UŞAK - Uşak'ta her yıl yüz binlerce kişinin geldiği ancak korona virüs tedbirleri kapsamında kapılarını doğaseverlere kapatan Ulubey Kanyonu, ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor.

Dünyanın en uzun ikinci kanyonu unvanına sahip olan ve Uşak Ulubey ilçesi içerisinde bulunan Ulubey Kanyonu, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapılarını kapattı. Ramazan Bayramı'nda da ilk kez boş kalan Ulubey kanyonu, üzerinde bulunan cam teras sayesinde eşsiz bir manzara sunuyor. Yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafı çekilmek için de geldikleri cam teras aynı zamanda bölgenin hızla yükselen turizm merkezlerinden biri oldu. Çevresinde sunduğu yeme içme ve konaklama gibi imkanlarla cazip hale geldiği gibi doğa fotoğrafçılarının da sık sık uğradığı noktalardan biri haline geldi.

Milli park olmasına ilişkin süren çalışmaları yarım kalan ve bölge turizmi için büyük önem taşıyan Ulubey Kanyonu, korona virüs tedbirleri sona erdikten sonra yeniden ziyaretçi ağırlayacağı günü bekliyor.

Doğa harikası 'Ulubey Kanyonu' ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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