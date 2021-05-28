Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen
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Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen Istrancalar yaz aylarını gelişiyle yeniden uyanışa geçti Istrancalar dağları drone ile görüntülendi Kırklareli'nin doğa harikalarından biri olan Yıldız dağları olarak da bilinen Istrancalar yaz aylarını gelişiyle yeniden uyanışa geçti.

Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen

Istrancalar yaz aylarını gelişiyle yeniden uyanışa geçti

Istrancalar dağları drone ile görüntülendi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin doğa harikalarından biri olan Yıldız dağları olarak da bilinen Istrancalar yaz aylarını gelişiyle yeniden uyanışa geçti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşillenen doğa harikası Istrancalar çam, saçlı meşe ve Istranca meşesi gibi pek çok meşe türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle orman kuşları için önemli bir üreme alanı olan Istrancalar, önemli kuş türlerinden, yılan kartalı ve alaca sinekkapan gibi kuş türlerinin bulunmasından dolayı önemli ve korunması gereken doğal alanlar arasında bulunmakta.

Doğa yürüyüşçülerinin uğrak noktalarından biri olmasının yanı sıra kamp düşkünlerinin de vaz geçemediği noktalardan biri. Doğa severler ve fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret edilen Istrancalar eşsiz tabiatıyla görenleri kendine hayran bıraktırmaya devam ediyor.

Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen
Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen
Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen
Doğa harikası Istrancalar'da görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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