Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi
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Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi

Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan göçmen anaç kuşlar, yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda yapacakları göçün hazırlıklarına başladı.

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan göçmen anaç kuşlar, yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda yapacakları göçün hazırlıklarına başladı.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan, kışın yüzeyi tamamen donduğu için buzlar kırılarak yapılan Eskimo usulü balık avcılığının yanı sıra üzerinde atlı kızakla gezintiye imkan sağlamasıyla öne çıkan Çıldır Gölü, her mevsim farklı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanması, çevresinin ise bembeyaz kar örtüsüyle kaplanıp masalsı görünüme kavuşması nedeniyle yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Çıldır Gölü, yazın da serin havası, doğal güzellikleri ve çevresindeki alanlarda barınan kuş türleriyle ilgi görüyor.

Başta Van Gölü Martısı olmak üzere, pelikan, yaban kazı, karabatak, ördek gibi kuş türlerine yaşam alanı sunan göl, şu sıralar kuş cıvıltılarıyla şenleniyor.

Üreme dönemi için bölgede bulunan göçmen kuşlar, uçmayı yeni öğrenen yavrularıyla gökyüzünde kanat çırparak sonbaharda yapacakları uzun göçe hazırlanıyor.

Bazı kuşlar da yöredeki üreme alanlarından uzaklaşıp göl kıyılarında beslenip göç öncesi güç depoluyor.

Çıldır Gölü kıyısındaki Akçakale köyünde balıkçılık yapan Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü anlattı.

Gölün şu sıralar, bir süre önce üreme dönemini tamamlayan kuşların büyüyen yavrularıyla yaptığı göç hazırlığıyla şenlendiğini dile getiren Kılıç, "Burası yaz ayrı kış ayrı güzellik sunuyor. Göl şu an kuşlarla renklendi. Martı yavruları, karabataklar ve ördek türlerinden oluşan bazı kuşlar kıyılara kadar gelip yemleniyor. Bu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." dedi.

Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi
Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi
Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi
Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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