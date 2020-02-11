Doğa bilimci: Kargalar gözlemleyip, davranış geliştiriyorlar

11.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:22

İSTANBUL'da, bir kadının istanbulkartına yükleme yaptığı sırada gelen karganın parayı alıp gitmesi davranışıyla ilgili değerlendirmede bulunan doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce, "Alışveriş yapamaz tabi. Çağımızda para aşırı önemsenmeye başladı. Ona göre gözlemliyor ve davranışı geliştiriyor. Genel olarak kargaların toplayıcı özelliği de var. Özellikle üreme dönemlerine yakın zamanlarda yuvaya materyal götürmek gibi" dedi.

İstanbul'da cumartesi günü sosyal medyada yayılan bir karganın, metro istasyonunda istanbulkartına yükleme yapan kadının kağıt parasını alıp, kaçtığı görüntüler ilgi çekti. Karganın bu davranışıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları arasında farklı fikirler öne sürüldü. Karganın para alması olayıyla ilgili davranışı değerlendiren doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce, Türkiye'de yaygın görülen karga türleri ve davranışları da dahil genel bilgileri 'Doğadabuan' kitabında anlattığını söyledi. Kargaların insanlara yakın kuş türleri olduğunu belirten İnce, "Şehirlerde oldukça çok görebildiğimiz gibi kırsalda da görebiliyoruz. Ülkemizde pek çok karga türü var. Kargaların genel özellikleri zaten zeki olmalarıyla biliniyor ve insanların da gözlemleri var. Kimi zaman trafik ışıklarında ceviz kırarken, kimi zaman kayak yaparken eğlendikleri görülebiliyor. Bu davranışı ise genel olarak kargaların toplayıcı özelliği var. Özellikle üreme dönemlerine yakın zamanlarda yuvaya materyal götürmek gibi. Biraz da kargalar aslında hırsız olarak da bilinir" dedi.

'BÜYÜKŞEHİRLERDE KENDİLERİNE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÜRETİYORLAR'Kargaların herhangi bir şeyi alıp, yuva materyali yapabildiği veya bir yere saklayabildiğini belirten İnce, "Hatta geçen haftalarda İstanbul'da benim gözlemim olmuştu. Bir çöp kovası içindeki bütün parçaları tek tek dışarı fırlattı ve sonra yiyeceğini alıp gitti. Yiyecek peşindeydi ama bütün ortalığı dağıttı. Çok zeki hayvanlar, büyükşehirlerde insanların yoğun hareketliliğinde kendine bir yaşam döngüsü üretmek için de bu zekasını kullanıp, davranışları da çeşitlenebiliyor. Muhtemelen o parayı da 'Bir yerde kullanabilirim' diye düşündü. Kışın içindeyiz ama bahar da geliyor, üreme iç güdüsü önce gelmiş olabilir. Bunun gibi hikayeleri var" diye konuştu.'İNSAN DAVRANIŞLARINI GÖZLEMLEYİP, KENDİNE GÖRE GELİŞTİRİYOR'Kargaların insanlarla iç içe yaşadıkları için antik dönemden bu yana kargalarla ilgili efsaneler olduğunu da anlatan İnce, uzun ömürlü olarak bilindiği ve hatta ölümsüz olduklarının düşünüldüğünü söyledi. Türkiye'de alakarga, ekin kargası, saksağan ve leş karga türlerinin çok yaygın olduğundan bahseden İnce, söz konusu videodaki karganın leş kargası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Parayı alması ilginç bir durum. Çünkü çağımızda para aşırı önemsenmeye başladı. Olması gerekenden daha fazla para odaklı bir durumda, parayı almış olması, karganın parayı ne yapacağını düşündürüyor? Çünkü daha önce haberlerde marketten bir şey alıp çıktığı ve yediği gösterilmişti. Böyle olunca insanların aklına acaba parayı aldı ne yapacak diye geliyor. O kadar zeki ki, parayla alışveriş mi yapacak gibi bilgiler uyandırıyor. Alışveriş yapamaz tabi. Karganın parayı nasıl kullanacağını bildiğini sanmıyorum. Çünkü iç güdüsü böyle, yiyecek bulma hedefinde canlı. Ona göre gözlemliyor ve davranışı geliştiriyor. Aynı şekilde bir karga yuvasına baktığımızda, bizim çöp diye attığımız saçma gelebilecek her şeyi bulabiliyoruz. Bir çocuk bezi bile karga yuvasında çıkabiliyor."

Kaynak: DHA