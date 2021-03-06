Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi
06.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:33
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi gerçekleştirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerle ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selim Tuna, "Yeni kontrollü normalleşme yaşamımızda vatandaşlarımızı bilgilendirme ve Covid-19 tedbirlerini anlatmak için Zabıta Amirliğimiz, Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığımız ve muhtarlarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim, tehlike geçmiş değildir." dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı