Dm ne demek? Dm atmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada ne için kullanıyor? Instagram ve Twitter'da ki kullanım alanı nedir?

Dm ne demek? Dm ne anlama geliyor? Sosyal Medya'nın hayatımızda yaygınlaşmasıyla birlikte dm kelimesi de çok fazla kullanılmaktadır. Peki Instagram ve Twitter'da dm anlamı nedir?