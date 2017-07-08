Djokovic Tur Atladı





İngiltere'nin Başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 6'ncı gününde, tek erkeklerde Sırp tenisçi Novak Djokovic, Letonyalı tenisçi Ernests Gulbis'i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.



İki sporcuyu yedinci kez karşı karşıya getiren bu maçta, oyun başında bir türlü istediği vuruşları yapamayan Djokovic karşısında 4-2 öne geçen Gulbis, daha sonra özellikle "Forehand" kanadında yaptığı basit hatalar sonucu ilk seti 6-4 kaybetti.



İkinci sette servislerini bir türlü oyuna sokamayan Gulbis, aynı zamanda yaptığı "Double Fault"lar ile oyunda varlık gösteremeyerek, bu seti 6-1 kaybetti ve maçta 2-0 mağlup duruma düştü.



Üçüncü sete etkili servislerle başlayan Gulbis, rakibinden gelen zayıf "Return"leri bitirici vuruşlarla puana çevirince sette 5-4 öne geçti. Kalan bölümde her iki tenisçi de birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, set "Tie-Break" oyununa taşındı. Tie-break'i 7-2'yle geçen Djokovic, bu seti de 7-6 kazanmayı başardı.



Böylece Novak Djokovic, 2 saat 11 dakika süren maçı, 6-4, 6-1 ve 7-6'lık sonuçlarda 3-0 kazanarak, 13. kez Grand Slam, 4. kez de Wimbledon şampiyonu olma hayallerini bir üst tura taşıdı. - Londra