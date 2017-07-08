Djokovic Tur Atladı
İngiltere'nin Başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 6'ncı gününde, tek erkeklerde Sırp tenisçi Novak Djokovic, Letonyalı tenisçi Ernests Gulbis'i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
İngiltere'nin Başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 6'ncı gününde, tek erkeklerde Sırp tenisçi Novak Djokovic, Letonyalı tenisçi Ernests Gulbis'i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
İki sporcuyu yedinci kez karşı karşıya getiren bu maçta, oyun başında bir türlü istediği vuruşları yapamayan Djokovic karşısında 4-2 öne geçen Gulbis, daha sonra özellikle "Forehand" kanadında yaptığı basit hatalar sonucu ilk seti 6-4 kaybetti.
İkinci sette servislerini bir türlü oyuna sokamayan Gulbis, aynı zamanda yaptığı "Double Fault"lar ile oyunda varlık gösteremeyerek, bu seti 6-1 kaybetti ve maçta 2-0 mağlup duruma düştü.
Üçüncü sete etkili servislerle başlayan Gulbis, rakibinden gelen zayıf "Return"leri bitirici vuruşlarla puana çevirince sette 5-4 öne geçti. Kalan bölümde her iki tenisçi de birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, set "Tie-Break" oyununa taşındı. Tie-break'i 7-2'yle geçen Djokovic, bu seti de 7-6 kazanmayı başardı.
Böylece Novak Djokovic, 2 saat 11 dakika süren maçı, 6-4, 6-1 ve 7-6'lık sonuçlarda 3-0 kazanarak, 13. kez Grand Slam, 4. kez de Wimbledon şampiyonu olma hayallerini bir üst tura taşıdı. - Londra