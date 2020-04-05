DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı - Haber
Ankara, Üsküp, Düzce

DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı

DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı Düzce'de bir site yönetimi 20 yaş altında olan ve evde kalmak zorunda olan gençler için dj performans düzenledi.

05.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:51
DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı

DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı

DÜZCE - Düzce'de bir site yönetimi 20 yaş altında olan ve evde kalmak zorunda olan gençler için dj performans düzenledi. Düzce'de DJ'lik yapan Dj Uğur lakaplı Uğur Çakır'ın evinin balkonundan yaptığı performas ile evden çıkmaları yasak olan ve özellikle Pazar gününü evinde geçiren 20 yaş altı komşuları için performansını sergiledi. Müziklere dayanamayan site sakinleri hem balkonlarından hem de sitenin ortak yaşam alanlarından pop ve Ankara yöresi şarkılara eşlik etti.

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelge ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Pazar günü ve havanın güzel olması nedeniyle evlerde canı sıkılan gençler olduğunu düşünen Üsküp evleri sitesi ve Düzce'de DJ'lik yapan DJ Uğur lakaplı Uğur Çakır, ortak projeye imza attı. Dj Uğur, evinin balkonundan genç komşuları için dj performansı sergiledi. Gençlerle birlikte site sakinlerinin müziklere eşlik etmesi evde canı sıkıaln gençlerin yanı sıra orta yaşlı site sakinlerini de hareketlendirdi. Güncel pop şarkıların yanı sıra Ankara yöresi oyun havaları da çalan Dj Uğur'un çaldığı müziklere eşlik etmek isteyen Üsküp Evleri Sitesi sakinleri balkonlara çıkarak ve sitenin ortak yaşam alanlarında hem müziklere oyunlarıyla hem de cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak renkli anları binlerce insana taşıdılar.

Dj Uğur Çakır; "20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar gençlere destek amaçlı bir mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Site yöneticisi Emrah Şahin site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek "Sitenin 20 yaş altı gençleri için evde kaldıkları için eğlenmesi anlamında Uğur kardeşimizle güzel bir ufakta olsa bir konser düzenledik. Uğur kardeşimize teşekkür ederim Düzce evde kal Türkiye evde kal" dedi.

DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haber
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haber
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu Haber
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guido Senia Aleyna Tilki Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 18:43:02. #1.15#
title