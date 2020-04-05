DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı Düzce'de bir site yönetimi 20 yaş altında olan ve evde kalmak zorunda olan gençler için dj performans düzenledi.

DJ evinin balkonundan, dışarı çıkamayan 20 yaş altı komşuları için çaldı

DÜZCE - Düzce'de bir site yönetimi 20 yaş altında olan ve evde kalmak zorunda olan gençler için dj performans düzenledi. Düzce'de DJ'lik yapan Dj Uğur lakaplı Uğur Çakır'ın evinin balkonundan yaptığı performas ile evden çıkmaları yasak olan ve özellikle Pazar gününü evinde geçiren 20 yaş altı komşuları için performansını sergiledi. Müziklere dayanamayan site sakinleri hem balkonlarından hem de sitenin ortak yaşam alanlarından pop ve Ankara yöresi şarkılara eşlik etti.

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelge ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Pazar günü ve havanın güzel olması nedeniyle evlerde canı sıkılan gençler olduğunu düşünen Üsküp evleri sitesi ve Düzce'de DJ'lik yapan DJ Uğur lakaplı Uğur Çakır, ortak projeye imza attı. Dj Uğur, evinin balkonundan genç komşuları için dj performansı sergiledi. Gençlerle birlikte site sakinlerinin müziklere eşlik etmesi evde canı sıkıaln gençlerin yanı sıra orta yaşlı site sakinlerini de hareketlendirdi. Güncel pop şarkıların yanı sıra Ankara yöresi oyun havaları da çalan Dj Uğur'un çaldığı müziklere eşlik etmek isteyen Üsküp Evleri Sitesi sakinleri balkonlara çıkarak ve sitenin ortak yaşam alanlarında hem müziklere oyunlarıyla hem de cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak renkli anları binlerce insana taşıdılar.

Dj Uğur Çakır; "20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar gençlere destek amaçlı bir mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Site yöneticisi Emrah Şahin site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek "Sitenin 20 yaş altı gençleri için evde kaldıkları için eğlenmesi anlamında Uğur kardeşimizle güzel bir ufakta olsa bir konser düzenledik. Uğur kardeşimize teşekkür ederim Düzce evde kal Türkiye evde kal" dedi.

Kaynak: İHA