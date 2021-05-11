DJ Doğan Kartal "Pandemi yasakları sonrası için hazırlıklarımı tamamladım"
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DJ Doğan Kartal "Pandemi yasakları sonrası için hazırlıklarımı tamamladım"

DJ Doğan Kartal 'Pandemi yasakları sonrası için hazırlıklarımı tamamladım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Pandemi dönemiyle birlikte müzik sektörü olarak yasakların bitmesini beklediğini söyleyen ünlü DJ Doğan Kartal, "Pandemi yasakları öncesinde gecede 2-3 mekana çıkıp performans sergiliyorduk. Maalesef şimdi eve kapanmış durumdayız. Fakat yasaklar sonrası için tüm hazırlıklarımı tamamladım" dedi.

Pandemi dönemiyle birlikte müzik sektörü olarak yasakların bitmesini beklediğini söyleyen ünlü DJ Doğan Kartal, "Pandemi yasakları öncesinde gecede 2-3 mekana çıkıp performans sergiliyorduk. Maalesef şimdi eve kapanmış durumdayız. Fakat yasaklar sonrası için tüm hazırlıklarımı tamamladım" dedi.

DJ Doğan Kartal ""Pandemi yasaklarından önceki dönemde çok çalıştığımdan şikayet ediyordum. Ama şimdi onun iki katı tempoda çalışmaya razıyım. Yasakların bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Evimdeki stüdyomu büyüterek çalışmalarıma burada devam ettim. Remixleri ve performanslarımın müziklerini hazırladım. Pandemi yasakları bitince çok iyi bir dönüş olacak" diyerek pandemi yasaklarındaki süreci nasıl değerlendirdiğini ifade etti.

Eğlence sektörü pandemide en fazla darbe alan sektörlerden biri oldu. Özellikle müzisyenler bu süreçte işsiz kaldı. DJ Doğan Kartal da bu konuda "İlk zamanlar gittiğimiz özel partiler de yasaklanınca tamamen eve kapandık. Fakat bizler üretmeden ve çalışmadan duramayan insanlarız. Ben de evimde bir stüdyo kurdum. Orada performanslarımda kullanacağım müzikleri hazırladım. Yaz mevsiminde açılmasını beklediğimiz eğlence mekanlarında sergileyeceğim performanslarımın alt yapıları hazır. Hem mekan sahipleri hem de çalışanlar oldukça uzun zamandır işsiz kaldılar. Ekonomik olarak ve psikolojik olarak çökme noktasına geldiler. Bayram sonu bitecek olan yasaklarla açılmasını bekliyoruz" şeklindeki sözleriyle sektörün içinde bulunduğu durumu açıkladı.

2020 Mart ayından beri 1 yıldan fazladır kapalı olan eğlence sektörünün bayramdan sonra açılması bekleniyor. Turizm sezonunun başlaması ve turistlerin gelmesiyle eğlence mekanlarının da açılması gündeme geldi. DJ Doğan Kartal da bu konuda, "Umarım en kısa zamanda herkesi memnun edecek derecede bir çözüm bulunur ve kapalı olan bütün iş yerleri açılır" diyerek temennilerini de paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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