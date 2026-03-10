Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan "Veliaht" dizisi için reytinglerden beklenen başarıyı elde edememesi sonucu final kararı alındı. Sezen Aksu'nun Zafer karakterinin öldüğü sahne üzerine "Kar" isimli şarkı yazdığı dizinin final yapmasında ekonomik gerekçelerin de etkisinin olduğu öğrenildi.
- Show TV'de yayınlanan Veliaht dizisi 26. bölümde final yapacak.
- Sezen Aksu, dizinin Zafer karakterinin öldüğü sahnesinden etkilenerek 'Kar' adlı bir şarkı yazdı.
- Dizinin final kararı ekonomik nedenlerle alındı ve yapım uzun süredir zarar ediyordu.
Show TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı Veliaht dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan yapımın 26. bölümde ekran macerasını sonlandıracağı öğrenildi.
KARS'TAN SONRA İSTANBUL’DA FİNAL ÇEKİMİ
Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi ekibi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek. Yapım ekibi burada 26. bölümün çekimlerini gerçekleştirerek projeyi noktalayacak.
SEZEN AKSU’YU ETKİLEYEN SAHNE
Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde Zafer karakterinin (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahne dikkat çekmişti. Diziyi yakından takip eden Sezen Aksu’nun bu sahneden etkilenerek “Kar” adlı bir şarkı yazdığı öğrenildi.
Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla farklı bir yerde konumlandırılan Veliaht, özellikle Kars’ta yapılan çekimleriyle uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Ancak yapım, izlenme oranlarını beklenen seviyeye çıkaramadı.
DİZİYE İKİNCİ ŞANS VERİLMİŞ
Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı açıklamada dizinin final kararının ekonomik nedenlere dayandığını belirtti. Altuntaş, bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtta yapımın uzun süredir zarar ettiğini ifade ederek, “26 bölüm şans verilmiş hali… Keşke devam etse ama bir de ekonomik gerçekler var” sözleriyle dizinin daha önce de devam etmesi için fırsat tanındığını aktardı.