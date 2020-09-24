Diz çöküp kız arkadaşına evlenme teklif ederken bisiklet çarptı
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Diz çöküp kız arkadaşına evlenme teklif ederken bisiklet çarptı

24.09.2020 21:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:31
Diz çöküp kız arkadaşına evlenme teklif ederken bisiklet çarptı

New York'ta kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyen Chris Vigo isim adama bisiklet çarptı.

New York'ta Chris Vigo isimli adam evlenme teklif etmek için kız arkadaşıAngelina Rivera'yı New York'ta bulunan ünlü Brooklyn Köprüsü'ne götürdü. Chris, köprünün ortasında kız arkadaşını elini tuttuktan sonra evlenme teklifi etmek için diz çöktü.

Çiftin evlenme teklifi anını fotoğraflamak isteyen fotoğrafçı Josh, daha iyi bir açı yakalamak için köprünün üzerinde bulunan bisiklet hattına girdi. Josh, tam fotoğraf çekmek için hazırlanırken arkadan gelen bir bisiklet kendisine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile devrilen bisikletli evlilik teklifi yapan adama çarptı.

"KİMSEYE ZARAR GELMEDİ"

Chris, kazada kimseye zarar gelmediğini, bu nedenle olayın meydana geldiği videodan sonra kız arkadaşına evlilik teklif ettiği başka bir video çektiğini ama tüm sürprizin bozulduğunu söyledi.

Diz çöküp kız arkadaşına evlenme teklif ederken bisiklet çarptı
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