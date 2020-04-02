Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Muhammed Şahin, Diyetisyen, Wuhan

Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı

Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı Optimum Kilo Terapisti ve Alışkanlık Değiştirme Uzmanı Muhammed Şahin, korona virüs salgınından korunmak için evde kalan vatandaşları uyararak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için spor ve egzersiz yapmaları çağrısında bulundu.

02.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:13
Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı

Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı

DİYARBAKIR - Optimum Kilo Terapisti ve Alışkanlık Değiştirme Uzmanı Muhammed Şahin, korona virüs salgınından korunmak için evde kalan vatandaşları uyararak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için spor ve egzersiz yapmaları çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak ve salgının dağılım hızını düşürmek için ülkeler vatandaşlarına evlerinde kalmaları çağrısında bulunmaya devam ediyor. Hastalıktan korunmak için evlerinde kalan vatandaşlara önemli bir uyarı da diyetisyenlerden geldi. Optimum Kilo Terapisti ve Alışkanlık Değiştirme Uzmanı Muhammed Şahin, evde kalmanın hareketsiz bir yaşam oluşturabileceğine dikkat çekti. Endorfin hormonunun spor ve egzersizler yaparak artabileceğini kaydeden Şahin, meditasyon ile süreci daha hızlı atlatabileceklerini söyledi.

"Spor yapmak iyi hissettirir"

Hareketsiz yaşamdan tüm kesimin olumsuz etkilenebileceğini kaydeden Şahin, "Daha hareketsiz bir yaşam, evde daha fazla abur cubur tüketimi gibi konulardan kaynaklı başta kronik hastalar olmak üzere şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı olanlar bundan olumsuz etkilenecek gibi görünüyoruz. Evde kalmakla sosyal mesafeyi korumak ve izolasyonla beraber hareketsiz yaşama bir davetiye çıkartıyoruz. Evde kaldığımız süre zarfında normalde harcadığımızdan 400-500 kalori daha az harcama gibi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Buna karşılıkta tükettiğimiz abur cuburlarla 500 kalori daha fazladan aldığımızı düşünecek olursak yaklaşık 900 kalori yapar. Bundan olumsuz bir şekilde etkilenmemek için, yemekle savaşmak ve diretmek değil. Yemememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz ama evdeyiz sıkılıyoruz neler yapacağız? Yapmamız gereken şeyler çok basit aslında başlangıçta biz neden çok fazla tüketiyoruz, ya da biz gerçekten aç mıyız, yoksa değil miyiz, bunu sorguladıktan sonra beslenme sistemini ona göre düzenleyebiliriz. Beslenmemizin beynimizde oluşturduğu hormon tablosu var, bu hormonları aslına biz başka şeylerle de yönetebiliriz. Beslenme beynimizde bizi daha iyi hissettirecek, hormonlar salgılatıyor, aynı şekilde hormonları salgılatacak başka aktiviteler de bulabiliriz. Evde spor, egzersiz yapabiliriz, online birçok videoya ulaşabiliriz. Meditasyon yaparak hormonları salgılayarak bu süreci kazası belasız atlatabilme şansımız var" dedi.

Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haber
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haber
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haber
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
'Düşmanların gözü yaşlı' diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu Haber
"Düşmanların gözü yaşlı" diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi
İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Levent Dörter Fahrettin Koca Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:38:28. #1.15#
title