Diyarbakır'da sanat etkinlikleri kapsamında ünlü hattat Hamit Aytaç'ın eserlerinin yer aldığı sergi açılarak, "Diyarbekir Edebiyat, Hüsn-i Hat ve Musiki" konulu panel gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar Belediyesi ile Adalet ve Medeniyet Derneği iş birliğiyle Kayapınar Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda, ünlü hattat Hamit Aytaç'ın elinden yazılan eserlerin bulunduğu sergi, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncay Bozdoğan tarafından açıldı.

Balcı ve Bozdoğan, sergiyi gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sergiye vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Sergiyi gezen Ayşe Başak, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutan hattat sanatının yeniden gündeme getirilmesini önemli bulduğunu söyledi.

Diyarbakır'da bu tarz etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Başak, "Bu tarz sanatlarla ilgilenmek istiyoruz. Bu eserlerin sergilenmesi bizler açısından çok iyi oldu. Yüzyıllar öncesinden hattatlarımız bu tarz eserler yazmışlar. Bu eserlerin ortaya çıkması bizleri sevindiriyor." dedi.

Ahmet Kılıç ise belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından bu tarz sergi ve etkinliklerin arttığını ifade etti.

"Diyarbekir Edebiyat, Hüsn-i Hat ve Musiki" paneli

Kayapınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda da "Diyarbekir Edebiyat, Hüsn-i Hat ve Musiki" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan hattat Nurullah Özdem, Diyarbakırlı ünlü hattat Hamit Aytaç'ın hayatını ve hat sanatının tarihini anlatarak, açılan sergide 18 farklı hat sanatıyla besmelenin yazıldığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Harun Korkmaz ise 300 yüzyıl önce Diyarbakır'da yaşayan musiki bestekarlarının, bu şehirde musiki kültürünü köklü bir şekilde bıraktıklarını kaydetti.

O kültürün, eskisi gibi devam etmese de Celal Güzelses'in zengin repertuvarında kendisini gösterdiğini belirten Korkmaz, "Güzelses'in repertuvarı, çevre illerdeki yöresel musikiler arasında belki en seçkin yere sahip olandır. Bu durum Diyarbakır'ın Osmanlı döneminde en seçkin müzik şehirlerinden birisi olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Uzmanı Ensar Karagöz de, 300 yıl önce Diyarbakır'daki edebiyat ortamına ve hangi şairlerin yaşadığına ilişkin sunum yaptı.

Eskiden ilime ulaşmanın zahmetli olduğunu anlatan Karagöz, bir şair bir şiiri yazdığı veya telif ettiği zaman onun peşinde olan diğer alim ve şairlerin sürekli seyahat ettiğini bildirdi.

Aradan 300 yıl geçmesine rağmen o dönemlerde yaşayan şairleri bugün andıklarını ifade eden Karagöz, o dönemde Diyarbakırlı olan 22 şair ve yazma eserleri hakkında bilgi verdi.

Panel, plaket takdimi ile sona erdi.