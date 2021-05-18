DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
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DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

tarafından havadan görüntülendi.

tarafından havadan görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır surlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınarak düzenlenen etkinlikte, Hevsel Bahçeleri yakınındaki Keçi Burcu'na çıkan çeşitli branşlardaki 40 sporcu, 'ay yıldız' koreografisi oluşturarak, İstiklal Marşı'nı okudu. DHA tarafından havadan görüntülenen koreografi, görsel şölen oluşturdu.

'BUNLAR BİZİM MANEVİ DEĞERLERİMİZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Zeynep Çobanoğlu, 19 Mayıs, Atatürk'ün gençlerimize armağanıdır. Onlar için çeşitli etkinlikler planladık. Pandemi süreci nedeniyle çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. O anlamda gerekli önlemleri de aldık zaten. Temas gerektirmeyen branşlarda etkinliklerimiz ve sanal ortamda yarışmalarımız olacak. Günün anlam ve önemini anlatan en değerli, kıymetli varlığımız olan bayrağımızın ay yıldızı daha iyi görünsün diye çocuklarla böyle bir etkinlik düzenleyerek İstiklal Marşı'mızı okuduk. Güzel oldu, çocuklar da çok mutlu oldu. Bunlar bizim manevi değerlerimiz. Bizim için son derece önemli dedi.

'PANDEMİDEN DOLAYI İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK'

Bağlar Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan Ümran Yıldırım, pandemiden dolayı istedikleri gibi etkinlikler yapamadıklarını ifade ederek, Daha güzel, daha coşkulu yapabilirdik ama sonuçta sağlık her şeyden önemli. 19 Mayıs açısından yine güzel bir etkinlik oldu. Mutluyuz ama pandemiden dolayı da buruğuz diye konuştu.

Atıcılık sporcusu Mehmet Gezer de tarihi surlarda böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti 19 Mayıs, Atatürk'ün gençliğe armağandır. Sevinçliyiz, coşkuluyuz. Burası da bizim önemli bir kültür mirasımız. diyerek anlattı.

DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ
DİYARBAKIRLI SPORCULARDAN TARİHİ SURLARDA 'AY YILDIZ' KOREOGRAFİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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