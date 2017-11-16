Diyarbakırlı Çiftin Nikahını Müftü Kıydı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen toplu nikah töreninde 31 çiftin nikahı kıyıldı.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesince bir düğün salonunda toplu nikah töreni düzenlendi.



Törende, Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıyan İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, evlilik cüzdanını geline verdi.



Bir çiftin nikahını da Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç'in kıydığı törende, diğer 29 çiftin nikah işlemi ise nikah memuru tarafından toplu yapıldı.



Kaymakam Gülenç, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların yoğun talebi üzerine toplu nikah töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.



Göreve başladıkları günden bu yana vatandaşlarla bir arada olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gülenç, şöyle konuştu:



"Vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her konuda yanlarında oluyoruz. 31 çiftimizin gelinliğinden ayakkabısına, davetiyesinden kuaförüne, damatlığından bazı beyaz eşyalarına kadar tüm masraflar belediyemiz tarafından karşılandı. Bu tür törenlerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."



İlk defa resmi nikah kıyan İlçe Müftüsü Durmuş ise, 8 çocuk babası olduğunu belirterek, evlenen çiftlerden 5 çocuk yapmalarını istedi.



Törende, belediyenin folklor ekibi tarafından oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve bin 500 kişilik yemek dağıtıldı.