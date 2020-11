Diyarbakırlı berber gündemdeki konuları saça resmediyor

Diyarbakırlı berber gündemdeki konuları saça resmediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı 41 yaşındaki berber Veysel Karaca, gündemdeki konuları saça işliyor. Kudüs, 3 boyutlu çalışma ve son olarak korona virüse karşı maske takma ile ilgili yaptığı saç kesimleri ile adından söz ettiren Karaca, 9 ülkeden iş teklifi aldı.

Diyarbakırlı berber Veysel Karaca, 9 yaşında bir berberin yanında çırak olarak işe başladı. Adım attığı berberlik dükkanından usta olarak çıkan Karaca, yaklaşık 30 yıldır kuaförlük yapıyor. Gündemi ve saç stillerini takip eden Karaca, Diyarbakır kültürünü yaptığı saç stillerine yansıtıyor. Berber Karaca, Kudüs, korona virüs gibi gündemde olan trend konulara yaptığı saç stilleriyle değiniyor. Karaca, 9 ülkeden aldığı iş tekliflerini sorunlarından dolayı kabul etmediğini kaydederek, 'tribal' saç sanatını Diyarbakır ve Türkiye'de yaymak istediğini dile getirdi.

"Yazmak tarzım değil, ben sadece çizerim"

Veysel Karaca, 9 yaşında bu işe başladığını, yaklaşık 30 yıldır berberlik yaptığını söyledi. Türkiye'de 'tribal' çalışmasının saçta motif sanatı olduğunu ifade eden Karaca, "Motif sanatını Avrupalılar yapıyordu, Türkiye'de yoktu. Ben de bu konularda biraz meraklıyım. Yapabilir miyim dedim, başladım. Deneme yanılma yöntemiyle azmimle beraber bu işi çözdüm. Kudüs'ü yaptım. Kudüs'ü bir protesto olarak yaptım. Diğer çalışmalarımın da her birinin bir ismi var. 3D çalışmaları da yapıyorum. Bir tarantula çalışmam var. Onu da 3 boyutlu olarak yaptım. Sürekli bir şeyler katmaya çalışıyorum. Yüzlerce tıraş stili var. Her yıl yeni bir tasarım ortaya çıkıyor. Sürekli bu işi yapıyorsanız kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Özelliğim şu, kalemle çizmiyorum. Resimlerimi paylaşırken çok kişi söyledi. 'Berber Veysel, saçı sıfır yapıyor. Ustura çekiyor. Usturadan sonra boş bir zemine kalemle çiziyor.' Bu tabuları yıkmak için her bir çalışmanın videosunu çektim. Ondan sonra bize karşı düşünceler değişti. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Gündemde korona virüs var. Maskesiz dolaşmayın diyoruz, onları yaptık. Kamu spotu çalışması gibi. Kuaför olarak mesajlarımı kafaya çizerek belirtiyorum. Tabii Diyarbakır alışkın değil. Güzel bir saç kesimi altına güzel ince bir tribal, hafif dalga tribal çizilir. Türkiye dışından 9 ülkeden bana teklif geldi. Sorunlarımdan dolayı gidemedim. Bu sanatı Türkiye'de yaymak istiyorum. Öğrenmek isteyen olursa öğretiriz. Tribal çalışmasına yeni girdim. 7, 8 yılım geçti, yazmak tarzım değil, ben sadece çizerim" dedi.

Tıraş olan Erhan Güney isimli vatandaş, bu tarz sanatlara önem verdiğini, hoşuna gittiğini kaydetti. Güney, "Gündemde olan şeylerden biri de aşının yeni çıkması. Onu da sanatsal olarak kafama geçirdiler. Stil olarak çizdiler hoşuma gitti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ