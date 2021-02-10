Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Amacımız Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek"
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Amacımız Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek"

10.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:38
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kulp ilçesinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kulp ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Zeyrek Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Karaloğlu, Ağaçlı mahallesindeki ipek iplik üretim tesisini gezdi.

Üretimle ilgili bilgi alan ve çalışanlarla sohbet eden Karaloğlu, ilçe merkezinde Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezini inceledi.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de ipek kozacılığının en kapasiteli tesisinin Kulp'ta olduğunu söyledi.

Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ının kentte üretildiğini vurgulayan Karaloğlu, ilçede koza üretiminin iplik ve kumaşa dönüştürülmesine kadar bütün aşamaların yapılabildiğini belirtti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız, Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek. Bu sene vatandaşımız Kulp'ta 5 milyon lira civarında ipek kozacılığından para kazandı. Amacımız hem koza üretimini artırmak hem de koza tarımıyla uğraşan çiftçi sayısını artırmak. Ürünleri modaya daha uygun hale getirerek, ipek kozasını, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Diyarbakır'da, Kulp'ta üretmek istiyoruz."

Vali Karaloğlu, ziyaretlerin ardından ilçe değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Karaloğlu'na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet ile kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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