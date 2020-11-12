Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan, sözlerinin çarpıtılmasına tepki
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan, sözlerinin çarpıtılmasına tepki

12.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:19
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan, sözlerinin çarpıtılmasına tepki

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği" programındaki konuşmasındaki bazı sözlerinin çarpıtılmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği" programındaki konuşmasındaki bazı sözlerinin çarpıtılmasına tepki gösterdi.

Karaloğlu, Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği kapsamında, Milli Eğitim, Esnaf ve Ticaret Odalarının katılımıyla yapılan toplantıdaki konuşmasında, işsizlik meselesinin çözümü için mesleksizlik meselesinin çözümünün şart olduğunu belirterek, esnafları, tüccarları, kamu kurumlarını bu konuda birlikte çalışmaya davet etti.

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları Vali Karaloğlu'nun konuşmasından bir bölümü alarak, işsizliğin önemsenmediği, vatandaşın suçlandığı, kamunun işsizliği umursamadığı, valinin arabasına rahat gidemediğinden şikayet ettiği şeklinde iftira niteliğinde ithamlarda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir değerlendirme yapan Karaloğlu, "Güneş balçıkla sıvanmaz! Görünen o ki, şehrimizde başlatmış olduğumuz Mesleki Eğitim Seferberliğinden 'bazıları' rahatsız olmuş. Rahatsız olsalar da şehrimizde işsizlik ve mesleksizlik sorununu çözmek için mücadelemiz devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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