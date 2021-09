Diyarbakır Ulu Cami'nin gözde tespihçileri

Diyarbakır Ulu Cami'nin önünde yıllardır tezgah açan tespihçiler, gerek şehrin kültürünü anlatarak, gerek tespihlerini satarak vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da Ulu Cami denilince akıllara tespih tezgahlarının geldiğini söyleyen Murat Çınar, "Yaklaşık 15 yıldır Diyarbakır Ulu Cami önünde tespih satıyorum. Her gün 9-10 gibi tezgahlarımızı açıyoruz. Bu aralar sıcaktan dolayı tezgahları, öğlen namazında açıyoruz akşam namazına kadar. Diyarbakır'da tespih kültürü yaklaşık 15 yıldır daha yoğunlaştı. Dışarıdan gelen vatandaşlar ve buradaki vatandaşlar Ulu Caminin önüne geldiği zaman tezgahlarımıza uğramadan gitmezler. Özellikle dışarıdan gelen vatandaşlar Diyarbakır'dan hatıra olsun diye tespihlerimizden alırlar. Diyarbakır denilince akla Ulu Cami geliyor tabi tespih tezgahlarımız da Ulu Caminin bir parçası haline gelmiş durumda. Bizlerde bu konuda elimizden geleni yapıyoruz, gelen turistlere Diyarbakır'ı tanıtmakla birlikte tespih kültürünü de aktarmaya çalışıyoruz. Gelen her müşterinin tarzı farklı oluyor bileklik tarzı alan da var büyük boy almak isteyen de var. Gençler genelde bileklik boy dediğimiz ve kese dediğimiz tarzı alıyorlar, gelen her müşterinin zevki farklı oluyor" diye konuştu.

Yaklaşık 11 kişinin tespih tezgahının bulunduğu Ulu Cami'nin önünde tespih almaya geldiğini ve artık sürekli olarak buraya gelip buradakilerle sohbet ettiğini aktaran Seyfullah Özyalçın, "Ulu Cami'ye ibadetimizi yapmaya geliyoruz. İbadetten sonra burada bulunan tespihleri almaya geliyoruz, tespihlerle ilgilenirken o esnada sohbet ediyoruz aramızda artık bir bağ oluştu. Yıllardır bu tespihçiler burada Ulu Cami'nin önünde. Ben buraya geldiğimde tespih tezgahlarına uğramadan eve gitmiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı