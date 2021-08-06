Diyarbakır tarihini ahşabın üstünde yaşatıyorlar

Diyarbakır tarihini ahşabın üstünde yaşatıyorlar Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çöpten topladığı ağaç parçalarıyla başladığı hobisini ticarete döken girişimci, zamana yolculuğa çıkarttığı dükkanında ürünlerini turistlerin beğenisine sunuyor.

Diyarbakır tarihini ahşabın üstünde yaşatıyorlar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çöpten topladığı ağaç parçalarıyla başladığı hobisini ticarete döken girişimci, zamana yolculuğa çıkarttığı dükkanında ürünlerini turistlerin beğenisine sunuyor.

Sur ilçesinde Diyarbakır'a özgü hediyelik eşyaların yanı sıra çöpten topladığı ahşap ve tahtaların üstüne Diyarbakır motiflerini ve deyimlerini işleyen bir dükkan işleten Recep Fidan yaptığı çalışmalarla yerli, yabancı turistin beğenisi kazanmaya devam ediyor. 6 aydır bu iş yerini devraldığını, genelde çöpten topladığı ahşap, koltuk arkalıklarının üstüne çalışma yaptığını söyleyen Fidan; "Mobilyalarda kullanılmayan ahşap ve tahta ürünleri biçim vererek onların üstüne yazı yazıyoruz, biçim veriyoruz. Topladığımız bu ahşap ve tahtaların üstüne de Diyarbakır'a özgü sözleri yazıyoruz ve yaşatıyoruz" dedi.

"Gören insanların yüzünde tebessüm oluşuyor"

Kullanılmayan mobilya arkalıklarını kendileri alarak geri dönüşüme de katkı sağlayan Fidan; "Bu ürünleri küçük parçalar haline getirerek kesip biçerek üstüne Diyarbakır'a özgü motif ve sözler yazıyoruz. Bu da gören insanların yüzünde tebessüm oluşturuyor. Diyarbakır tarihine yolculuk yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya