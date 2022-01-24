Diyarbakır-Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı - Haberler
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Diyarbakır-Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Yerel

Diyarbakır-Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Diyarbakır-Siverek kara yolunda vatandaşların yardımına koştu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır-Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Diyarbakır-Siverek kara yolunda vatandaşların yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışıyor.

Diyarbakır-Siverek kara yolunun 30'uncu kilometresinde vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi, 4 kar küreme aracı, vatandaşların tahliyesi için 2 otobüs ile kurtarma çalışmalarına katıldı.

3 AFAD ekibi, karayollarına ait 4 iş makinesi ile 12 saat süren çalışmanın ardından 47 araç ve 2 yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlara ulaşıldı.

Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan aralarında yaşlılar ve çocukların da olduğu vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla tahliye edildi.

Büyükşehir Belediyesi yoğun kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır-Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı

Diyarbakır-Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı

Diyarbakır-Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araç kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Son Dakika Haberleri

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