DİYARBAKIR PTT önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu PTT önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduDİYARBAKIR'da, e-Devlet şifresi almak ve diğer işlemlerini halletmek için PTT'ye giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

PTT önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu

DİYARBAKIR'da, e-Devlet şifresi almak ve diğer işlemlerini halletmek için PTT'ye giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Kadın ve erkeklerin ayrı oluşturduğu iki sırada, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

Kent merkezinde bazı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Yenişehir PTT şubesine gitti. Yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kadın ve erkeklerin caddenin iki farklı yönünde, ayrı ayrı oluşturduğu sıralar, 600'er metreyi buldu. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu. Sırada bekleyenlerin büyük bir bölümü, e-Devlet şifresi almak amacıyla geldiklerini belirtti.

Hüseyin Karakaş, e-Devlet şifresi almak için sıra beklediğini belirten Hüseyin Karataş, "Koronovirüs salgının ardından e-Devlet'e ihtiyaç arttı. Şehirlerarası izinleri ve iş göstergesi ile ilgi bir yoğunluk var. Bundan faydalanmak isteyenler, şu an kuyrukta benim gibi sırada bekliyor. Ben de şehirlerarası izin belgesine başvurmak için e-Devlet şifresi almak için bekliyorum" dedi.

MART AYINDA E-DEVLET'E SORGULAMALARDA 30 KAT ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin son verilerine göre, e-Devlet Kapısı üzerinden şubat ayında 25 bin 186 sorgulama yapılırken, bu sayının Mart'ta yaklaşık 30 kat artarak 766 bin 491'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA